В оселях одіозного блогера Ендрю Тейта в Румунії пройшли обшуки. Йому загрожують нові звинувачення

У Румунії правоохоронці провели обшуки в чотирьох будинках, які належать скандальному блогеру Ендрю Тейту в рамках розслідування нових звинувачень проти нього.
Про це повідомляє BBC.
Після обшуків Ендрю і його брата Трістана доставили на допит до відділу румунського агентства з боротьби з тяжкими злочинами (DIICOT).
Ендрю Тейт уже чекав на суд над ним за звинуваченнями у зґвалтуванні та торгівлі людьми. Однак йому вже загрожують додаткові звинувачення — у сексі з неповнолітніми та торгівлі ними, а також у відмиванні грошей та спробі впливу на свідків. Ендрю та Трістан заперечують усі попередні звинувачення проти них. Зокрема Ендрю Тейт неодноразово заявляв, що румунська прокуратура не має доказів проти нього, і процеси проти нього — це змова, щоб змусити його замовкнути.
Зараз братам обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 24 години. У DIICOT є рівно доба, щоб допитати їх, після цього правоохоронці мають або продовжити Тейтам запобіжний захід, або відправити під домашній арешт, або відпустити.
Адвокат братів сказав, що він не очікував, що їх затримають, оскільки їхнє пересування вже обмежили через те, що вони очікують на суд за іншими звинуваченнями, зокрема у створенні організованої злочинної групи й торгівлі людьми.
- Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.
- 27 грудня Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti та вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.
- Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом з братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. У серпні 2023 року арешт скасували, але при цьому братам заборонили залишати один із районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, а й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.