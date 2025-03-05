Politico: У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу

У Європарламенті хочуть позбавити Угорщину права голосу. Євродепутати від партії Volt підготували план з таким пунктом перед самітом, який відбудеться 6 березня.

Про це повідомляє Politico — видання ознайомилося з планом.

Депутати від партії Volt надішлють лідерам ЄС план із девʼяти пунктів, у якому, зокрема, закличуть позбавити Угорщину права голосу після того, як вона неодноразово блокувала спільні рішення. Кілька днів тому угорський премʼєр закликав ЄС до переговорів із Росією та казав, що країна виступить проти спільної декларації на позачерговому саміті ЄС.

Окрім того, у документі йдеться про наміри створити спільну європейську армію і забезпечити можливість переглянути договори ЄС, щоб включити нові компетенції у сфері оборони й підготуватися до розширення.

Зокрема, європейські лідери на саміті обговорять новий оборонний план Європейського Союзу, який передбачає мобілізацію €800 мільярдів на зміцнення військового потенціалу блоку. Його 4 березня презентувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

На цьому саміті також хочуть запропонувати призначити верховну представницю Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Каю Каллас повноцінною главою дипломатії ЄС.