Вночі РФ запустила по Україні 181 дрон і вдарила трьома «Іскандерами»

Вночі 5 березня росіяни атакували Україну 181 ударним дроном типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також Чауда в Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, окупанти били трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області й однією зенітною керованою ракетою С-300 із Курської області.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

На 09:30 підтверджено збиття 115 ударних БпЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. Ще 55 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через ворожу атаку постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.