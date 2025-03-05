Генштаб: Українські бійці ліквідували ще 1 250 військових Росії

Протягом минулої доби, 4 березня, РФ втратила 1 250 військовослужбовців убитими й пораненими, а також понад сотню дронів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські бійці знищили один ворожий танк, шість бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки й одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 880 660 своїх військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.