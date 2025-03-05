Трамп виступив у Конгресі США вперше після повернення у Білий дім. Головні заяви

Ввечері 4 березня президент США Дональд Трамп виступив з першою промовою перед Конгресом з моменту своєї інавгурації.

Політик розпочав промову зі слів «Америка повернулася». Представники Республіканської партії зустрічали його оваціями й скандували «США», водночас демократи поводилися стримано. Трамп заявив, що за цей час його адміністрація зробила більше, ніж інші за чотири роки влади. «І ми тільки починаємо», — додав він.

Члени Демократичної партії виказували протест. Конгресмена Ела Гріна вивели з зали за порушення порядку — він голосно коментував слова Трампа. Демократи підіймали протестні значки з написами «Брехня», «Проти Ілона Маска» тощо, коли президент робив спірні заяви.

Дональд Трамп вкотре критикував політику 46-го президента Джо Байдена і назвав його «найгіршим президентом в історії Америки». Трамп запевняє, що багато зробив для вирішення міграційної кризи на американо-мексиканському кордоні. Він закликав зміцнити правопорядок у країні.

Він відзначив досягнення Ілона Маска й Департаменту ефективності уряду (DOGE). Президент озвучив довгий перелік «марних» витрат, які, за його словами, виявили Маск і його відомство.

Також Дональд Трамп обіцяв повернути контроль над цінами в країні, оголосив про створення Офісу суднобудівництва в Білому домі й анонсував «історичне рішення» щодо рідкоземельних металів.

2 квітня Трамп збирається оголосити про запровадження взаємних мит, що відповідатимуть торговельним бар’єрам в інших країнах. На його думку, ЄС, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада стягують зі США «надзвичайно високі тарифи, і це дуже несправедливо».

Він стверджував, що його адміністрація поверне контроль над Панамським каналом, і робота в цьому напрямку вже почалася.

«Велика американська компанія оголосила про намір викупити панамські порти, що працюють на каналі», — заявив Трамп.

Крім того, він повторно закликав Гренландію приєднатися до Сполучених Штатів.

«Гренландіє, ми підтримуємо ваше право на самовизначення. Якщо ви вирішите, ми відкриті для Гренландії, яка хоче стати частиною США. Ми збагатимо вас, доведемо до висот, яких ви не бачили. Ваша територія важлива для американської безпеки», — каже Трамп.

«Багатим людям», які створюватимуть робочі місця у країні, даватимуть громадянство, анонсував політик. Він переконаний, що ці люди платитимуть значні податки, що дозволить балансувати бюджет США.

У кінці промови 47-й президент заявив, що Вашингтон встановить американський прапор на Марсі «і навіть далеко за його межами».