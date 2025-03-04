Убивство підлітка на фунікулері. Підозрюваному нападнику продовжили запобіжний захід

Шевченківський районний суд Києва продовжив підозрюваному Артему Косову запобіжний захід до 2 травня. Його підозрюють у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна на київському фунікулері.
Про це «Бабелю» повідомив адвокат сімʼї Матерухіних Станіслав Іваницький.
Адвокати підозрюваного просили призначити більш мʼякий запобіжний захід. Сам Косов на судовому засіданні підтримав позицію захисників і запевнив суддів, що тікати йому немає куди, а тиснути на свідків — недоцільно.
Під час засідання допитали ще двох свідків, які були безпосередніми очевидцями убивства Максима Матерухіна.
- 7 квітня 2024 року співробітник Управління державної охорони Артем Косов, що, за версією слідства, був пʼяний і під наркотиками, чіплявся до пасажирів у київському фунікулері. Серед них був і Максим Матерухін. Вийшовши з вагона, Косов штовхнув хлопця. Максим розбив головою скло у вікні станції — уламок перерізав йому сонну артерію, хлопець помер на місці. Косову загрожує до 15 років увʼязнення або довічне за підозрою в умисному вбивстві.