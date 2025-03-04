«Закликав убивати українців». СБУ повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Охлобистіну

Правоохоронці зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру російському актору-пропагандисту Івану Охлобистіну, який зі сцени у центрі Москви закликав вбивати українців.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За публічну підтримку рашизму, зокрема воєнних злочинів армії РФ, Кремль регулярно відзначає Охлобистіна різними нагородами, як ідейного пропагандиста.

За матеріалами справи, у вересні 2022 року під час концерту-мітингу на Червоній площі в Москві з нагоди фейкового приєднання тимчасово окупованих територій України до складу РФ Охлобистін зі сцени закликав продовжувати збройну агресію проти України, захоплювати більше українських територій та вбивати українців.

СБУ також задокументувала й інші виступи пропагандиста, де він агітував поширювати кремлівський режим по всій території України.

Служба безпеки України провела спеціальну перевірку — лінгвістичну експертизу. Експерти аналізували його висловлювання, публікації чи повідомлення та дійшли висновку, що його дії шкодили Україні й допомагали ворогу.

На підставі цих доказів слідчі повідомили пропагандисту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зараз підозрюваний переховується на території Росії, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за злочини проти України.