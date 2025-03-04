Франція, Німеччина і Британія обговорюють конфіскацію активів РФ у разі порушення миру в Україні

Лідери ключових країн Європи підтримують конфіскацію заморожених активів Москви сумою понад €200 мільярдів, працюючи над планом припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє Financial Times.

Париж і Берлін, що давно виступали проти повної конфіскації активів, які перебувають в ЄС, тепер обговорюють шляхи їхнього використання з Великою Британією та іншими країнами.

Джерела видання кажуть, що французькі посадовці пропонували вчинити так з активами, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення бойових дій в Україні. Ці заходи можуть змусити Росію надати Києву гарантії, пише FT.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну держави «Великої сімки» (G7) заморозили близько €300 мільярдів активів Центрального банку Росії. З них близько €190 мільярдів перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, а менші суми зберігаються у Франції, Сполученому Королівстві, Японії, Швейцарії та США.

Зараз дохід від цих активів використовують для погашення кредитів на суму $50 мільярдів, наданих Києву союзниками G7. Водночас базові активи залишаються недоторканними.

Україна, Польща та країни Балтії давно наполягають на конфіскації російських активів. Однак Берлін, Париж і Брюссель раніше були проти — побоювалися, що такі дії стосовно державного майна створять прецедент у міжнародному праві. Європейський центральний банк занепокоєний, що це загрожуватиме статусу євро як безпечної грошової одиниці для валютних резервів.

Як пише FT, у Європі позитивно сприйняли пропозицію Франції, але до її узгодження ще далеко. Підтримка ініціативи зміцнилася після погроз Адміністрації президента США Дональда Трампа припинити військову підтримку України.