Politico: Голова Єврокомісії, Франція, Німеччина й низка країн Європи проти передачі Україні заморожених активів РФ

Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, а також голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступають проти передачі Україні російських заморожених активів. Вони бояться втратити «важіль впливу» на Росію під час переговорів про завершення війни в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить близько €200 мільярдів. Країни Балтії та Північної Європи, які є сусідами Росії, вважають, що ці гроші потрібно передати Україні негайно. Цю позицію підтримують Польща, Чехія та голова європейської дипломатії Кая Каллас.

«Я не сприймаю аргумент, що це юридично проблематично... Нам потрібна політична воля, щоб це зробити», — сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис. Він каже, що держави, які виступають проти цього рішення, мають надати «переконливіші аргументи».

Однак протилежну думку мають Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вони побоюються, що конфіскація російських активів може налякати міжнародних інвесторів і позбавити Євросоюз найбільшої переваги в мирних переговорах.

«Якщо ми розморозимо [активи] і віддамо [їх] Україні, у нас їх більше не буде, і ми не зможемо використовувати їх як розмінну монету», — сказав на умовах анонімності один із дипломатів ЄС, який проти передачі російських активів Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон під час нещодавньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив, що конфіскація російських заморожених активів буде порушенням міжнародного права, а тому пропонує витрачати доходи від них.

Віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас зазначала, що країни ЄС поки не дійшли згоди стосовно питання російських активів. Вона сумнівається, що рішення про їх конфіскацію ухвалять у березні.