Bloomberg: Європа може використати заморожені активи РФ як важіль у переговорах про завершення війни

Європейці зможуть використати як важіль впливу у переговорах про закінчення війни Росії проти України те, що більшість заморожених російських активів зберігається в Європі.

Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Видання пише, що українські чиновники попросили Адміністрацію президента США Дональда Трампа дозволити їм використовувати заморожені російські активи у розмірі $300 мільярдів, щоб на ці кошти купити зброю американського виробництва.

Раніше про це розповів Володимир Зеленський в інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману. Тоді він теж казав про $300 мільярдів. Український президент тоді не зазначив, як на цю ідею відреагував Трамп.

У січні спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог заявляв, що Трамп не виключає можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.

Bloomberg зазначає, що цю ідею порушували останніми тижнями на численних зустрічах між Україною, деякими її союзниками та командою Трампа. Зараз немає «жодних ознак» того, що Трамп підтримує цю ідею.

Як зазначав Трамп, він вважає, що Україна повинна платити за будь-яку постійну військову допомогу США, використання заморожених активів РФ може забезпечити рішення, яке також принесе користь США та їхнім оборонним компаніям, сказав один з прихильників цієї ідеї.

Водночас деякі європейські країни раніше виступали проти того, щоб Україна отримала заморожені активи РФ на купівлю зброї, і зберігають таку позицію досі.

Німеччина, Люксембург та Бельгія, де більшість активів зберігаються через Euroclear, залишаються дуже стурбованими ідеєю конфіскації — вони занепокоєні впливом на фінансову стабільність, а також юридичними ризиками. Європейський центральний банк попереджав, що вилучення російських активів може дестабілізувати систему євро.

Українські чиновники казали, що юридичні консультації вказують на можливість конфіскації російських активів для компенсації збитків від війни.

Російські чиновники заявляли, що у разі конфіскації російських активів за кордоном вони помстяться, тобто вживуть заходів у відповідь. одне з російських медіа писало, що уряд Росії вже розробив план дій, як забрати іноземну власність в Росії, якщо інші країни конфіскують російські активи.

Деякі компанії з Європи та США, включаючи банки, все ще мають свої активи в Росії. Крім того, Росія завадила деяким західним інвесторам вивести свої гроші і цінні папери, які зберігаються в РФ.