Пентагон спростовує інформацію, що він припинив кібероперації проти Росії

У Міністерстві оборони США спростували інформацію від медіа про те, що міністр Піт Гегсет наказав припинити кібероперації проти Росії.

Про це передає Bloomberg.

За словами високопоставленого чиновника, Гегсет не скасовував і не відкладав жодних кібероперацій, спрямованих проти російських цілей.

Першим про нібито призупинення кібероперацій написало видання The Record. За його інформацією, міністр оборони США наказав кіберкомандуванню США відмовитися від усіх планів проти Росії. Далі про це писали Washington Post і New York Times, які додали власні підтвердження від неназваних посадовців.

Такі новини викликали бурхливу реакцію демократів, зокрема лідера меншості в Сенаті Чака Шумера. Він заявив, що адміністрація Трампа дає «вільний доступ, оскільки Росія продовжує запускати кібероперації та атаки програм-вимагачів проти критичної американської інфраструктури».

Однак зараз у Пентагоні запевняють, що для Гегсета немає інакшог пріоритету за безпеку американських військ.