Понад 40 нардепів отримали підозри від Антикорупційного бюро за час великої війни

У 2016—2024 роках Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру 68 чинним і колишнім народним депутатам. З них 41 — уже після початку повномасштабного вторгнення Росії, у 2022—2024 роках.

Про це повідомило НАБУ.

Найбільше нардепів підозрювали в привласненні, розтраті або заволодіння майном через зловживання службовим становищем, в отриманні хабарів і зловживанні владою, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збаначенні.

Водночас НАБУ не вказує, скільки справ щодо народних депутатів дійшли до суду й скільки обвинувальних вироків уже ухвалили.