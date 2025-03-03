У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік — триває службове розслідування

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП помер чоловік, який чекав на відправку до навчального центру. Правоохоронці розслідують інцидент.

Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Вранці 2 березня військовозобовʼязаного чоловіка 1977 року народження поліція доставила до територіального центру комплектування. Там він оновив військово-облікові дані та пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Чоловік лишився в будівлі ТЦК та СП, чекаючи на відправку до навчального центру. Увечері йому стало зле — він знепритомнів. Працівники ТЦК викликали швидку й реанімобіль. Врятувати чоловіка не вдалося. Медики кажуть, що він помер від гострої серцевої недостатності.

Слідчо-оперативна група поліції на місці події, попередньо, не виявила порушень у роботі ТЦК та СП. На тілі чоловіка не знайшли тілесних ушкоджень.

Керівництво ТЦК призначило службове розслідування, щоб зʼясувати всі передумови та обставини.