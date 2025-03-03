Телескоп «Хаббл» побачив нову спіральну галактику у сузірʼї Гідри

Космічний телескоп «Хаббл» показав нове зображення спіральної галактики NGC 5042, яка розташована на відстані приблизно 48 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Гідри (Водяної Змії).

Про це повідомило Європейське космічне агентство.

Галактика заповнила всю площу зображення, а одна зірка із Чумацького Шляху, позначена хрестоподібними дифракційними шипами, спробувала злитися з яскравими зірками вздовж краю галактики.

ESA / Hubble / NASA

Центр галактики заповнений стародавніми зірками, а спіральні рукави прикрашені вкрапленнями молодих блакитних зірок. Витягнуті жовто-помаранчеві об’єкти, розкидані навколо NGC 5042, є фоновими галактиками, набагато віддаленішими за неї.

Одна з особливостей цієї спіральної галактики — блискучі рожеві газові хмари, розпорошені по всіх її спіральних рукавах. Вони такого кольору завдяки атомам водню, іонізованим ультрафіолетовим світлом.