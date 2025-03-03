Вночі росіяни атакували Україну 83 дронами. Скільки збила ППО

Вночі 2 березня окупанти били по Україні 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 46 цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях. Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачено без негативних наслідків.

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.