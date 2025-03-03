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Фільм «Анора» з російськими акторами забрав пʼять «Оскарів». Повний перелік переможців

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

У Лос-Анджелесі вночі 3 березня відбулася 97-ма церемонія нагородження премією «Оскар». Стрічкою-тріумфатором став фільм «Анора», що розповідає про романтичні стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха.

Як пише BBC, перед нагородженням голлівудські зірки традиційно пройшлися червоною доріжкою. А ведучим церемонії став американський комік Конан ОʼБраєн.

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Getty Images

«Анора» загалом отримала шість номінацій і перемогла у пʼяти з них — російський актор Юрій Борисов не отримав нагороди за чоловічу роль другого плану, на яку був номінований.

Повний список цьогорічних володарів «Оскара»

  • Найкращий режисер — Шон Бейкер за фільм «Анора».
  • Найкращий актор — Едріен Броді за роль у картині «Бруталіст».
  • Найкраща акторка — Майкі Медісон за роль у «Анорі» — 25-річна акторка стала наймолодшою лауреаткою премії 2025 року.
  • Найкращий актор другого плану — Кірен Калкін, який зіграв у кінострічці «Справжній біль».
  • Найкраща акторка другого плану — Зої Салдана за роль у фільмі «Емілія Перес».
  • Найкращий іноземний фільм — «Я досі тут». Це перший в історії бразильський фільм, який отримав «Оскар».
  • Найкращий короткометражний документальний фільм — «Єдина дівчина в оркестрі», що розповідає про творчий шлях контрабасистки Орін ОʼБраєн.
  • Найкращий короткометражний документальний фільм — «Немає іншої землі» від палестино-ізраїльської команди. У цій категорії був номінований фільм «Порцелянова війна» про війну в Україні.
  • Найкращий мультфільм — «Потік. Останній кіт на Землі» — перший латвійський фільм, який отримав цю престижну американську премію.
  • Найкращий короткометражний мультфільм — «У тіні кипариса».
  • Найкращі костюми — Пол Тейзевелл за роботу над стрічкою «Wicked: Чародійка».
  • Найкращий оригінальний сценарій — Шон Бейкер за сценарій для «Анори».
  • Найкращий адаптований сценарій — Пітер Страуган за роботу над стрічкою «Конклав».
  • Найкращий грим та зачіски — команда фільму «Субстанція», в якому зіграла Демі Мур.
  • Найкращий монтаж — Шон Бейкер за фільм «Анора».
  • Найкраща операторська робота — Лоу Кроулі за стрічку «Бруталіст».
  • Найкращий художник-постановник — команда фільму «Wicked: Чародійка».
  • Найкраща оригінальна пісня — El Mal, саундтрек до картини «Емілія Перес».
  • Найкращий звук — команда фільму «Дюна: Частина 2».
  • Візуальні ефекти — команда фільму «Дюна: Частина 2».
  • Найкращий короткометражний фільм — «Я не робот».
  • Найкраща музика до фільму — композитор Деніел Бламберг, який працював над стрічкою «Бруталіст».