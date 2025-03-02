У США англійську мову визнали офіційною

Президент Дональд Трамп підписав указ, за яким англійську мову визнають офіційною мовою Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив Білий дім США.

Новий указ аргументували тим, що мотивація вивчати державну мову США допоможе «новим громадянам відчути себе частиною США та досягти американської мрії». У Білому домі наголошують, що знання англійської відкриває економічні можливості, сприяє інтеграції в суспільство та збереженню національних традицій.

Указ дозволяє державним установам і організаціям, які отримують федеральне фінансування, обирати, чи продовжувати пропонувати документи та послуги мовою, відмінною від англійської. Зараз деякі штати, як-от Каліфорнія та Флорида, використовують іспанську у державних установах.

Наразі вже понад 30 американських штатів ухвалили закони, які визначають англійську як офіційну мову. Протягом десятків років у Конгресі США намагалися на федеральному рівні зробити англійську офіційною мовою, але ці спроби не мали успіху.