Росія запустила по Україні 79 дронів. Як спрацювала ППО

У ніч на 2 березня Сили ППО знищили над Україною 63 російські ударні безпілотники. Ще 16 дронів-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Упродовж ночі Росія запускала по Україні 79 дронів — ударних Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби й мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Через атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.