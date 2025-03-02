Литва закупить українську зброю для ЗСУ на €20 мільйонів

Литва інвестує в українську оборонну промисловість €20 мільйонів, щоб передати виготовлену зброю для ЗСУ.

Про це повідомило литовське Міноборони.

Попередню домовленість про спільне виробництво систем стратегічної зброї в Литві у співпраці з Україною уклали міністр оборони Литви Довіле Шакаліне, радник президента України Олександр Камишін та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

«Литва продовжуватиме інвестувати в українську оборонну промисловість, закуповуючи для України продукцію українського виробництва. На це вже виділено €20 мільйонів, і ця сума зростатиме. Водночас ми прагнемо ще тіснішої співпраці — створення спільного виробництва озброєння як у Литві, так і в Україні», — заявила Шакаліне.

Конкретні типи озброєння, які вироблятимуть за угодою, не розголошують через безпекові міркування.

Незабаром у Литві відбудуться спільні зустрічі представників Вільнюсу та Києва, на яких обговорять деталі реалізації домовленості.