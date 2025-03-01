У Лос-Анджелесі назвали володарів антипремії «Золота малина»

Організатори 45-ї антипремії «Золота малина 2025», яка відзначає найгірші голлівудські роботи і вручається в переддень «Оскару», оголосили список переможців.

Найгіршим визнали фільм «Мадам павутина». А стрічка «Джокер: Божевілля на двох» отримала нагороду «Найгірший сиквел» та «Найгірша пара». Фільм став номінантом одразу семи категорій премії.

Повний список переможців

Найгірший фільм — «Мадам Павутина».

Найгірший актор — Джеррі Сайнфелд / «Без глазурі».

Найгірша акторка — Дакота Джонсон / «Мадам Павутина».

Найгірший актор другого плану — Джон Войт / «Мегалополіс», «Рейган», «Земля тіней» та «Незнайомці».

Найгірша акторка другого плану — Емі Шумер /«Без глазурі».

Найгірша пара у фільмі — Хоакін Фенікс і Леді Гага /«Джокер: Божевілля на двох».

Найгірший ремейк чи сиквел фільму — «Джокер: Божевілля на двох».

Найгірший режисер — Френсіс Форд Коппола /«Мегалополіс».

Найгірший сценарій — «Мадам Павутина».

Нагорода за відновлення репутації — Памела Андерсон /«Остання артистка».

Премію «Золота малина» вручають з 1980 року. Номінантів і володарів антипремії визначають за результатами голосування 1 100 членів фонду «Золота малина».