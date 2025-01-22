«Джокер 2» отримав рекордну кількість номінацій на антипремії «Золота малина»

Організатори «Золотої малини» оголосили претендентів на антипремію. Найбільше номінацій отримав фільм «Джокер: Божевілля на двох» — одразу сім.

«Божевілля на двох» — це продовження першої частини «Джокера», яка вийшла в 2019 році. До головної ролі Джокера повернувся Хоакін Фенікс, а його партнерку Гарлі Квінн зіграла Леді Гага.

Стрічка отримала суперечливі відгуки глядачів і критиків. У результаті «Джокер 2» зібрав у прокаті $206 мільйонів — за бюджету в $200 мільйонів.

Фільм представлений у категоріях «Найгірша картина» і «Найгірший приквел, ремейк, ріп-оф або сиквел», а також претендує на перемогу за режисуру і сценарій. Виконавці головних ролей — Хоакін Фенікс і Леді Гага — ризикують отримати статуетки «Золотої малини» за свою акторську майстерність та найгірший акторський дует.

Разом із «Джокером» за звання найгіршого фільму 2024 року змагатимуться «Мадам Павутина», «Мегалополіс», «Бордерлендс» і «Рейган». Ці картини отримали по шість номінацій на «Золотій малині».