Вийшов другий трейлер «Джокер: Божевілля на двох». У ньому — дует Леді Гаги й Хоакіна Фенікса

Вийшов другий трейлер фільму «Джокер: Божевілля на двох» (Joker: Folie à Deux). В українських кінотеатрах фільм показуватимуть з 3 жовтня 2024 року.

«Божевілля на двох» — це продовження першої частини «Джокера», яка вийшла в 2019 році. До головної ролі Джокера повернувся Хоакін Фенікс, а його партнерку Гарлі Квінн зіграла Леді Гага.

Також у фільмі грають Зазі Бітц («Атланта», «Дедпул»), Френсіс Конрой («Американська історія жахів») і Марк Марон. Бюджет «Божевілля на двох» сягнув $200 мільйонів — удвічі більше за витрати на створення першої частини «Джокера».

Сюжет фільму тримають у таємниці. Однак у центрі уваги — стосунки Джокера і Гарлі Квінн. Як пише Variety, головні герої вирушають у «зловісні пригоди». Дія фільму відбуватиметься переважно у психічній лікарні «Аркхем» — саме там познайомилися Джокер і Гарлі Квінн.