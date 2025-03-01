У штаті Вермонт влаштували проукраїнський протест проти віцепрезидента Джей Ді Венса — він приїхав туди у відпустку

В американському штаті Вермонт пройшов проукраїнський протест проти віцепрезидента США Джей Ді Венса. Усе через візит президента України Володимира Зеленського в Білий дім, де Венс сказав про недостатню вдячність до США.



Про це повідомляє The Boston Globe.

Протест невипадково організували в гірськолижному місті Вейтсфілд штату Вермонт — Венс разом із родиною мав приїхати на сусідній курорт.

Люди були з плакатами і табличками в синьо-жовтих кольорах українського прапора з різними написами, як-от «Венс = Зрадник», «Зеленський — герой», «Їдь кататися на лижах в Росію, зрадник».



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Один з чоловіків сказав, що поведінка Венса на зустрічі з президентом України та його слова про недостатню вдячність до США були ганебними.

«Світ має підтримати Україну прямо зараз, а не піддавати президента Зеленського цьому залякувальному шоу, яке відбулося вчора в Білому домі. Це було божевілля», — наголосив він.

Прихильники Трампа і Венса планували організувати протест у відповідь, наразі невідомо, чи він відбувся. У мережі є фотографія двох людей з плакатами на їхню підтримку.





