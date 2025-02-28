В Україні зʼявився застосунок, який показує стан енергомереж. Це допоможе уникнути аварійних відключень

В Україні зʼявився мобільний застосунок, який дозволить користувачам допомагати балансувати енергосистему.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Мета застосунку — мінімізувати використання електроенергії в періоди дефіциту, щоб уникнути аварійних відключень світла.

У ньому українців інформуватимуть про стан мережі та наявність світла в кожному регіоні країни. А також даватимуть поради, як допомогти підтримати баланс в енергосистемі.

В «Укренерго» наголосили, що відповідальність за відключення електроенергії лежить на Росії. Українців же закликають допомагати балансувати енергосистему, поки тривають ремонти.

Застосунок «Укренерго» вже доступний у Play Market та App Store.