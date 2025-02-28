Уряд скасував систему «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі

Кабінет міністрів припинив роботу системи «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

У відомстві нагадали, що уряд 25 лютого схвалив зміни до постанови № 57, що стосуються виїзду за кордон водіїв, які прямують за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі «Шлях».

«Тож водії, які прямують за медичними та гуманітарними вантажами, повинні мати інші, передбачені постановою № 57, підстави для перетину кордону, оскільки Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації не будуть вносити водіїв до системи «Шлях», — пояснили в Мінрозвитку.

Крім того, уряд доручив Мінсоцполітики разом з Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобовʼязаних чоловіків.

Що таке система «Шлях»

Завдяки системі «Шлях» водії призовного віку могли перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі. Вона запрацювала в Україні 17 березня 2022 року.

Однак систематично в медіа повідомляли про зловживання «Шляхом», коли військовозобовʼязані виїжджали за кордон і не повертались. Наприклад, у вересні 2023 року журналісти NGL.media зʼясували, що за дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 до лютого 2023-го з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку.