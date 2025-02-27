У Данії через Трампа почнуть маркувати зірочкою товари з Європи

Найбільший у Данії ритейлер Salling Group додасть чорну зірку на електронні цінники, щоб допомогти споживачам, які хочуть обирати європейські продукти.

Про це пише The Guardian.

Таке рішення ухвалили на тлі торгової напруженості у відносинах зі США за президентства Дональда Трампа.

Андерс Хаг, генеральний директор Salling Group, повідомив, що компанія «нещодавно отримала низку запитів від клієнтів, які хочуть купувати продукти європейських брендів».

З березня на електронних цінниках в мережах Bilka, føtex і Netto зʼявиться маленька чорна зірочка поруч з продуктами, що належать європейській компанії.

За словами Хага, компанія і надалі «матиме на полицях бренди з усього світу, і вибір завжди залишатиметься за покупцями», але нова функція допоможе тим, хто хоче обирати європейські бренди.