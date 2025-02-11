Трамп підвищив мита на імпорт алюмінію і сталі

Президент США Дональд Трамп підвищив тарифи на імпорт сталі та алюмінію до 25%. Це може допомогти американській промисловості, однак є ризик спровокувати торговельну війну на кількох фронтах.

Про це йдеться в прокламаціях, опублікованих на сайті Білого дому США.

Трамп підписав документи, які підвищують тарифну ставку США на алюміній до з 10% до 25%, а також скасовують винятки для країн і квотні угоди. Нові мита почнуть діяти з 4 березня.

Мита застосують до мільйонів тонн сталі й алюмінію, імпортованих з Канади, Бразилії, Мексики, Південної Кореї та інших країн, які раніше безмитно ввозили до США.

«Мита на сталь та алюміній 2.0 покладуть кінець зовнішньому демпінгу, підвищать внутрішнє виробництво і збережуть нашу сталеливарну й алюмінієву промисловість як основну та опорну промисловість економічної та національної безпеки Америки», — аргументував рішення торговий радник Трампа Пітер Наварро.

Дані США свідчать, що алюмінієві заводи виробили 670 тисяч метричних тонн цього металу торік, порівняно з 3,7 мільйона у 2000 році. Закриття заводів, зокрема в Кентуккі та Міссурі, залишили США здебільшого залежними від імпорту.

Найбільшими постачальниками алюмінію є Канада, Бразилія та Мексика. На Канаду у 2024 році припадало майже 80% імпорту первинного алюмінію до США.

Міністр промисловості Канади заявив, що тарифи США були «абсолютно невиправданими», оскільки канадська сталь і алюміній підтримують головні галузі промисловості США, включно з обороною, суднобудуванням, енергетикою та автомобілями.

Європейська комісія також заявила, що не бачить виправдання для підвищених мит, і повідомила, що президентка Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Парижі й обговорить тарифи.