Космічний телескоп «Хаббл» зазирнув у Вуаль — туманність неподалік Землі

Космічний телескоп «Хаббл» показав зображення туманності Вуаль, яка розташована приблизно за 2 400 світлових років від Землі в сузірʼї Лебедя.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Туманність зʼявилася після вибуху зірки, що була у 20 разів масивнішою за Сонце. Це сталося десять тисяч років тому.

ESA / Hubble / NASA

Зображення поєднує в собі фото, зроблені за допомогою трьох різних фільтрів інструментом Hubble Wide Field Camera 3. Це показує випромінювання атомів водню, сірки та кисню.

Хоч це зображення зафіксувало туманність Вуаль у конкретний момент часу, воно допоможе вченим дослідити її еволюцію протягом десятиліть. Порівнюючи цей знімок з даними «Хаббла», отриманими у 1994 році, астрономи зможуть відстежити рух окремих вузлів і газових ниток. Це розширить їхнє розуміння процесів у туманності.