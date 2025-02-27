Нацбанк: Банк Revolut не має банківської ліцензії в Україні та не подавався на її отримання

Компанія Revolut Bank UAB, яка заявила про вихід на український ринок, не отримувала жодних ліцензій або дозволів від Національного банку.

Про це йдеться в заяві Національного банку України.

В НБУ наголосили, що Revolut Bank UAB — це іноземний банк, зареєстрований у Литві, який надає фінансові послуги на основі ліцензії, що дозволяє йому працювати у країнах Європейського Союзу.

Щоб працювати в Україні, він мав створити філію або отримати відповідну банківську ліцензію. Обидва варіанти можливі лише з дозволу НБУ.

«На сьогодні Revolut Bank UAB не отримував жодних ліцензій або дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок і не проходить процедуру ліцензування діяльності», — повідомили в Нацбанку.

Також Нацбанк звертає увагу, що норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг і системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.