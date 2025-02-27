Слідчі ідентифікували командирів ЗС РФ, які організували масштабний обстріл Харкова

Правоохоронці ідентифікували чотирьох російських командирів, які організували масштабний обстріл Харкова 28 лютого 2022 року. Тоді загинули вісім людей.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Того дня російські окупанти завдали удару по місту уламково-фугасними касетними некерованими реактивними снарядами з РСЗВ «Смерч». У Шевченківському районі атака пошкодила кілька багатоповерхівок і дитячий садочок, зруйнувала школу.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року в напрямку Харківщини діяли підрозділи угруповання військ ЗС РФ «Запад», які використовували РСЗВ «Смерч».

Російський полковник, заступник начальника штабу, підготував рішення про удари реактивними касетними снарядами з РСЗВ «Смерч» по Харкову. Рішення затвердили генерал-полковник, командувач та його перший заступник.

Тоді полковник ЗС РФ – командир 79 реактивної артилерійської бригади — віддав наказ ударити по Харкову.