Правоохоронці викрили корупційну схему в столичному та Волинському ТЦК

Державне бюро розслідувань підозрює двох посадовців командування одного з родів військ ЗСУ в організації незаконної схеми оновлення військово-облікових даних у ТЦК Києва і Волині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, у січні 2025 року підполковник сказав військовозобовʼязаному чоловіку, що в нього є знайомі в ТЦК та СП Києва, які можуть «допомогти» оновити дані та внести в реєстр «Оберіг» потрібні йому дані. Ціна послуги — $4 тисячі. Чоловік погодився, і згодом посадовець отримав обумовлену ним суму.

Пізніше під час зустрічей з іншими військовозобовʼязаними підполковник зазначив, що має інший налагоджений механізм з оновлення військово-облікових даних через один із ТЦК та СП Волинської області. За його словами, очільник того ТЦК, полковник командування і колишній обласний військовий комісар, має потрібні звʼязки.

Схема була такою: полковник сам заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання «клієнтів» на території області, пройде за них ВЛК. Ціна такої послуги — $9 тисяч.

У ДБР додають, що в лютому 2025 року полковник з командування одного з родів військ ЗСУ звʼязався з тимчасовим виконувачем обовʼязків начальника одного з ТЦК та СП Волинської області та попросив допомогти його підлеглому за гроші.

Схемою скористалися троє військовозобовʼязаних, які передали гроші двома частинами — $9 тисяч і $13 тисяч.

Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря. Обом загрожує до 10 років увʼязнення за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.