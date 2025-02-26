«Україні треба забути про НАТО». Трамп зібрав перше засідання Кабміну США — головні тези

Американський президент Дональд Трамп 26 лютого зібрав перше засідання Кабінету міністрів США. Під час пресконференції він говорив про гарантії безпеки для України, вступ держави в НАТО і відносини Вашингтону з Росією. «Бабель» зібрав головні заяви.

Візит Зеленського до США

Володимир Зеленський приїде до Сполучених Штатів 28 лютого. Лідери мають зустрітися для підписання угоди про рідкоземельні метали. На думку лідера США, це означає «автоматичну безпеку», адже гарантує американську присутність в Україні.

«Це буде дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших речей. Усе вже узгодили. Ми задоволені цим. Ми також укладемо угоду з Росією та Україною щодо припинення вбивств людей», — сказав Трамп.

Пізніше Зеленський також підтвердив майбутній візит.

Гарантії безпеки для України

Вашингтон не збирається надавати Україні «надто багато» безпекових гарантій. Трамп переконаний, що підтримку Києву має надавати Європа. Це в інтересах регіону, адже європейські країни є сусідами України.

«Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми залишатимемося партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато», — каже він.

Членство України в Альянсі

Україні «треба забути про членство в НАТО». На думку американського лідера, це причина початку війни з Росією. Путін також буде змушений піти на поступки заради встановлення миру.

«Так, він піде [на поступки]. Йому доведеться. Я вірю, що, оскільки нас обрали, війна закінчиться. І я також вірю, що якби ця адміністрація не перемогла на виборах з великою перевагою, війна тривала б іще довго, і він хотів би забрати все це собі», — розповів Трамп.

При цьому він відмовився уточнювати, чим саме російський лідер поступиться.

Відносини з РФ

США спробують ставити питання про повернення Україні частини окупованих територій, але «домогтися цього складно». Переговори з Москвою йдуть «дуже добре», каже Трамп. Він збирається вибудувати «чудові» відносини з Росією та Китаєм.

Мита проти ЄС

Американський президент введе мита проти держав Європейського Союзу у 25% не тільки на автомобілі, а й на «все інше». Він вважає, що Євросоюз створили для того, щоб «надурити США».