Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Причини наразі невідомі.

Про це йдеться у відповідному указі № 148/2025.

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти, після чого командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ. У 2022 року змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва, і був одним з командувачів, що відповідав за звільнення Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту, який перебував у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» під командуванням Олександра Сирського. Крім того, Андрій Гнатов був одним з офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.

Командувати Об’єднаними силами ЗСУ його призначили в червні 2024 року — замість генерал-лейтенанта Юрія Содоля. Це трапилось після того, як ексначальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву на Содоля в Державне бюро розслідувань. Він писав, що Содоль «вбив більше українських військових, ніж будь-який інший російський генерал», тому просить почати розслідування.