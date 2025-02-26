ABC News: Померла зірка серіалів «Баффі — переможниця вампірів» та «Пліткарка» Мішель Трахтенберг

Акторка Мішель Трахтенберг пішла з життя у віці 39 років. Її знайшли мертвою у власній квартирі в Нью-Йорку, США.

Про це повідомляють джерела ABC News у поліції.

Матір Трахтенберг знайшла тіло акторки у її квартирі біля площі Коламбус-Серкл у районі Мангеттен близько 8 ранку 26 лютого, пише медіа. Джерела кажуть, що знаменитість нещодавно перенесла трансплантацію печінки, і у неї могли виникнути ускладнення.

Попередньо, Трахтенберг померла з природних причин, правоохоронці не мають підозр про вбивство. Точна причина смерті стане відома після проведення судмедекспертизи.

Трахтенберг, уродженка Нью-Йорка, дебютувала як акторка у дитячому віці. Вона починала карʼєру з ролей у проєктах каналу Nickelodeon, зокрема в телесеріалі «Пригоди Піта і Піта» та фільмі «Шпигунка Гаррієт».