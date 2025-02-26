Парамедикині Ірині Цибух посмертно присвоїли звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння парамедикині Ірині «Чеці» Цибух звання Героя України — посмертно. Також її удостоїли ордена «Золота Зірка».

Ірина «Чека» Цибух.

Від 2015 року Цибух їздила на Донбас як військова парамедикиня у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». До повномасштабного вторгнення вона знімала документальний фільм, працювала над реформою «Суспільного». У 2023 році Ірина Цибух отримала від президента нагороду — орден «За заслуги».

Військова загинула під час ротації на Харківському напрямку в травні 2024 року. Після загибелі медикині президент Зеленський наголосив, що Ірина була однією з тих, хто «не лише захищав державу, але й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними» у питаннях фронтової медицини, поваги до українських воїнів та меморіалізації подвигу українців.

Останні кілька місяців життя військова працювала над проєктом «Хвилина Честі». Так вона хотіла відійти від вшанування воїнів хвилиною мовчання і загалом від похмурої атмосфери, оскільки це час згадати не тільки про загиблих, а й про живих.