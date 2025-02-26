Підполковник Кротевич завершує службу і йде з посади в «Азові»

Підполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершує військову службу. Він залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов».

«Тавр» приєднався до бригади у 2014 році, пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Він брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС і розвивав підрозділ, кажуть його побратими.

У 2021 році Богдан Кротевич очолив штаб «Азову». Після початку повномасштабного вторгнення Росії боєць долучався до управління обороною Маріуполя, був помічником командира.

Після повернення з російського полону у вересні 2022-го Тавр продовжив розвивати «Азов», координував дії бригади у боях на Запорізькому напрямку під час літнього контрнаступу 2023 року.

Повернувшись до виконання обовʼязків начштабу, Кротевич керував обороною та контрнаступальними діями «Азову» на Кремінському та Торецькому напрямках. Побратими військового не уточнюють причин, через які він іде з посади.

«Азов» сформував мене, в першу чергу, як чоловіка та патріота своєї держави, за що я завжди буду вдячний підрозділу та всьому його колективу», — каже Тавр.