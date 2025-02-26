Опитування КМІС: Більшість українців мають низький рівень щастя та високий рівень тривожності

Більшість українців мають низький рівень щастя та високий рівень тривожності, показало дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Найбільше опитаних українців (42%) оцінили задоволеність власним життям на низькому рівні, що може свідчити про наявність соціально-економічних та психологічних труднощів. Лише 25% опитаних відчувають високий або дуже високий рівень задоволеності життям — це критично низький показник порівняно з очікуваними стандартами добробуту.
За опитуванням, українці переважно позитивно оцінювали свою діяльність. Так, 62% респондентів вважають те, чим займаються в житті, сповненим сенсу і вартим зусиль. Разом з цим, понад третину опитаних розцінює свою діяльність як частково вартісну.
Причому кожен другий опитаний відчуває щастя на низькому або середньому рівнях. Лише 43% респондентів вказали на високий або дуже високий рівень щастя.
Порівняно з іншими аспектами, тривога має значний вплив на психоемоційний стан українців — 43% опитаних відчували високий рівень тривоги. Це вказує на значну нестабільність емоційного стану українців. І лише 34% респондентів повідомили про низький рівень тривоги.
В умовах повномасштабної війни Росії проти України дослідження показало, як тривала криза впливає на добробут і емоційний стан українців.
- Дослідження провели Агенція з розробки імпакт-стратегій Ruban Litvinova Social Impact Advisory та Київський міжнародний інститут соціології за сприяння спільноти Social Value Ukraine у червні 2024 року. Опитування проводили методом телефонних інтервʼю, загалом опитали 2 008 респондентів з неокупованих територій України.