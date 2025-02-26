Убивство Фаріон: обвинуваченому Зінченку продовжили арешт на два місяці

Обвинуваченому в убивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку продовжили арешт на 60 діб без права на заставу.

Про це пише «Суспільне».

Зінченко перебуватиме під вартою щонайменше до 24 квітня.

Наприкінці грудня 2024 року справу перекваліфікували — тепер Зінченка підозрюють в умисному вбивстві Фаріон з мотивів національної нетерпимості через виконання нею громадського обовʼязку і в незаконному поводженні зі зброєю. За це загрожує довічне увʼязнення.

Слідство встановило, що Вʼячеслав Зінченко підстеріг Ірину Фаріон ввечері 19 липня 2024 року на подвір’ї її будинку у Львові, вистрілив їй у голову з пістолета і втік. Його затримали у Дніпрі за місцем проживання.

Що відомо про Зінченка

Правоохоронці з’ясували, що 18-річний підозрюваний ще у 2022 році приєднався в одному з месенджерів до групи, яка поширювала ідеї насильства, жорстокості, а також пропагувала расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. У 2024 році він став учасником іншої групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

За даними слідства, перебуваючи в цих групах, підозрюваний нібито розвинув особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію із захисту української мови та культури. Зінченка підозрюють у тому, що у нього виник намір скоїти вбивство, бо вважав, що Фаріон розколювала народну єдність.