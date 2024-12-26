Убивство Ірини Фаріон. Справу перекваліфікували — підозрюваному загрожує довічне

Підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон Вʼячеславу Зінченку загрожує довічне увʼязнення — справу перекваліфікували.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України та Національна поліція.

Тепер Зінченка підозрюють в умисному вбивстві Фаріон з мотивів національної нетерпимості через виконання нею громадського обов’язку, та у незаконному поводженні зі зброєю. Справу передали до суду.

Слідство встановило, що підозрюваний підстеріг Ірину Фаріон ввечері 19 липня 2024 року на подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Там він наблизився до Фаріон та вистрілив їй у голову з пістолета, після чого втік. За кілька годин Фаріон померла в лікарні через отримане вогнепальне поранення.

Поліцейські встановили, що 18-річний підозрюваний у 2022 році в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, у 2024 році він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

Під час перебування у цих групах у підозрюваного нібито виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. Слідство вважає, що в підозрюваного Зінченка виник замисел убивства через переконання, що Фаріон своїми діями розколювала народну єдність.

Раніше заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особисто спілкування із Зінченком, що той є «абсолютно проукраїнським». Але, мовляв, хлопець «вважає, що не треба розділяти українське суспільство».