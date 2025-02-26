Українські дрони атакували морський порт і нафтопереробний завод в російському Туапсе

У ніч проти 26 лютого українські дрони атакували морський порт і нафтопереробний завод в Туапсе, що в Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

На заводі після атаки пролунало щонайменше 40 вибухів — там спалахнула пожежа, пошкоджене нафтопереробне обладнання.

Російські влада визнала атаку на Туапсе. Місцеві мешканці також публікували фото і відео атаки на морський порт.

У ГУР зазначили, що вражені обʼєкти відіграють ключові роль у забезпеченні військової логістики російської армії. Нафтоналивний термінал в Туапсе — один з найбільших у Росії. А Туапсинський порт — один з ключових російських вантажних портів у Чорному морі, який також є логістичним хабом. Він звʼязаний із залізничною мережею — це дозволяє транспортувати вантажі з центральних і південних регіонів РФ.

Туапсинський порт використовують для перевезення техніки, боєприпасів і пального для військових потреб. Він також забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту РФ, зокрема тих, що беруть участь у війні проти України.

Детальні наслідки атаки уточнюють.