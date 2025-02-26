Ізраїль і ХАМАС узгодили новий обмін — попередній відклали через «принизливі церемонії» бойовиків

Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про обмін тіл чотирьох заручників на кілька сотень палестинських вʼязнів.

Про це повідомляють CNN і Politico з посиланням на джерела.

Попередній обмін відклали, оскільки Ізраїль обурився церемонії, яку ХАМАС проводив під час звільнення заручників. Бойовики привезли на церемонію бранців, які були змушені дивитися, як звільняють інших. Ізраїль заявив, що такі церемонії принижують гідність ізраїльських заручників.

Ізраїльське джерело повідомило, що сторони досягли нової домовленості про передачу тіл чотирьох заручників, які утримують у Газі, в обмін на звільнення 620 палестинських вʼязнів і затриманих.

ХАМАС підтвердив, що угоди з Ізраїлем досягли за посередництва Єгипту, але не уточнив, скільки ізраїльських заручників та палестинських увʼязнених і затриманих звільнять.

Ізраїльські медіа повідомляють, що обмін може відбутися вже сьогодні, 26 лютого. Зокрема, Ynet зазначає, що тіла ізраїльтян передадуть владі Єгипту без будь-якої публічної церемонії.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Це може послабити напруженість на Близькому Сході, де тривають конфлікти на Західному березі річки Йордан, у Лівані, Сирії, Ємені та Іраку.

На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручників, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виведення військ із сектора Гази.