Кабмін продовжив дію відстрочок заброньованих працівників

Український уряд 25 лютого продовжив дію відстрочок заброньованих військовозобовʼязаних працівників до 31 березня.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал», — написав очільник уряду.

Правила бронювання від мобілізації

У листопаді 2024 року уряд оновив критерії бронювання працівників від мобілізації та критерії, за якими підприємства визнають критичними. Вони почали діяти з 1 грудня.

Обовʼязковими пунктами для бронювання працівників для приватного сектора став зарплатний критерій і відсутність боргів перед бюджетом. Нарахована середня зарплата на підприємстві та у заброньованого працівника має бути не менше за 2,5 мінімальної зарплати. Цьогоріч мінімальна зарплата в Україні — 8 тисяч гривень.

Також усі бронювання тепер проходитимуть через «Дію». Кожного місяця там моніторитимуть підприємства та організації, щоб вони відповідали всім критеріям.

Для тих, у кого є відстрочка, діє перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цього часу всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників за новими умовами.