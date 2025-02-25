«Ти ходиш сценою як повія». NGL.media зібрало історії про домагання під час навчання акторства

Наприкінці січня студентки університету імені Карпенка-Карого й актори Молодого театру звинуватили театрального режисера, викладача і художнього керівника театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Його відсторонили, але випадок із Білоусом показав, що це не поодинокі випадки у театральній сфері — студени та актори почали свідчити і проти інших викладачів.

Видання NGL.media зібрало історії 20 жінок і чоловіків, які заявили про домагання та насильство під час навчання акторської майстерності.

Свідчення проти Лева Сомова







«Ти ходиш сценою як повія, така сама, як твоя мама». Колишня студентка Сомова, а нині акторка та продюсерка Стефанія Ставицька розповіла, що на курсі всі знали, що з її родини пішов батько. Про це знав і Сомов, тому він це використовував і тиснув. Міг сказати: «Не дивно, що ваш тато пішов із сімʼї».



Був випадок, коли Стефанія тричі не змогла повторити інтонацію, якої вимагав Сомов, — після цього він дав їй ляпаса, а іншим студентам, які цього не бачили, сказав, що цього не було.

«Ще раз мені в очі подивишся — покажу п*ську». Колишня студентка Сомова Марія Яковенко, яка навчалася у нього сценічного мистецтва в Київському міжнародному університеті, розповіла, що сексистські висловлювання та інші принизливі фрази, часом із сексуальним підтекстом, були нормою.



«Ваш майстер курсу, який представляється вам народним артистом України, на якого ви дивитесь із захватом, може дозволити собі фрази: «Ви не люди, ви тварюки», «У чоловіків на один орган більше і це не той, про який ви подумали», «Ти г*вно, а не актриса», «Ще раз мені в очі подивишся — покажу п*ську», «У вас на курсі не 26 дівчаток, а просто 52 цицьки», — розповіла дівчина.

Про подібні випадки розповіла й інша колишня студентка Сомова Олександра Мироненко. Вона поділилася тим, що він не називав її на імʼя, допоки та не схудла.

«Спочатку він просто казав мені, що якщо не схудну, то буду грати мамок і колгоспних працівників. А потім він перестав називати мене на ім’я і сказав: “Поки ти не схуднеш, я називатиму тебе товста дупа чи товстожопік”. Так і сталося. І кожного разу, коли я провинилась, він наголошував, що я товста та професійно непридатна. І ось тоді мене зламали, я зовсім перестала їсти, я тільки багато читала та виснажувала себе тренуваннями», — розповіла Олександра.



Вона поділилася, що пила ліки, щоб схуднути, а коли зривалася на їжу, то одразу йшла у вбиральну блювати. За її словами, Сомов постійно вживав нецензурну лексику до студентів: «Ви виродки», «Ви курс г*мна», «Профнепридатна бл*дь», «Ви оху*ли.

Свідчення проти Володимира Галицького

«Він спочатку нібито так випадково торкнувся моїх грудей, а потім все частіше і частіше туди спускався». Студентка КНУТКіТ Дарина Пасічник розповіла, що все почалося на заняттях.



Спершу викладач Галицький просто вказував, як правильно повернутися, куди дивитися тощо. Потім він почав чіпати руками обличчя дівчини, а далі руки почали опускатися все нижче і нижче, розповіла Дарина.



«І він спочатку нібито так випадково торкнувся моїх грудей, а потім він все частіше і частіше туди спускався. В якийсь момент він уже навіть не приховував, що їх торкається. І це все відбувалося на очах усієї групи, він просто своїми руками облапав повністю мої груди», — розповіла дівчина.



За її словами, це тривало орієнтовно пів години — Галицький під прикриттям майстер-класу мацав тіло студентки, не питаючи дозволу.



Дарина каже, що її одногрупниці постраждали ще більше: він пропонував секс утрьох з його дружиною. Вона запевняє, що керівництво про ці інциденти з Галицьким знало, так само як і про ситуацію з Білоусом.



Інша студентка КНУТКіТ анонімно розповіла, що Галицький розпитував про секс, про партнерів і паралельно розказував про свої «пригоди».

Проте на першому курс дівчина ще була юною і не розуміла неетичність таких розмов з боку викладача.



«Більше того, коли була оця ситуація з Талашком, наш університет відкрив анонімну лінію, щоб ми могли звернутись і розповісти про такі випадки. Я тоді звернулась і розповіла цю історію, але до сьогодні жодної відповіді не отримала. Зараз вони знову відкрили цю ж анонімну лінію», — розповіла вона.

Свідчення проти Андрія Білоуса

«Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати?» Колишня студентка Білоуса Софія Сапожнік розповіла, що він одразу після її вступу в університет почав їй писати — щоразу він ставив все відвертіші запитання.

Наприклад, питав, чи подобаються Софії дівчата, надсилав профілі однокурсниць і цікавився думкою дівчини. Питав, чи не хотіла вона спробувати стосунки з дівчиною, і вказував, з якою саме. За її словами, Білоус повідомлення інтимного характеру одразу видаляв.



«Він усе частіше робив інтимні коментарі на мою адресу, що мене лякало, і я не знала, як на це реагувати», — розповіла Софія.