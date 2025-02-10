Справа Молодого театру: сьогодні активісти протестують біля КМДА, щоб відсторонити худкерівника Андрія Білоуса. Його звинувачують у сексуальних домаганнях

Білоуса звинувачують у непристойних повідомленнях і сексуальних домаганнях. Адміністрація університету імені І. К. Карпенка-Карого, в якому він викладає, передала звернення студенток до поліції і відсторонила Білоуса, поки триває слідство.

Сорок шість акторів театру, в якому Білоус працює художнім керівником, вимагають цього ж — вони надіслали заяву до департаменту культури КМДА, якому підпорядковується Молодий театр.

Департамент культури не відсторонив Білоуса, бо у договорі немає пункту про домагання. Про це керівник департаменту Сергій Анжияк розповів на зустрічі в Молодому театрі 4 лютого. Якби Білоус з’явився на роботі п’яним чи під дією наркотиків, або відмовився від обов’язкового медичного огляду, тоді департамент мав би законні підстави його відсторонити. Тому поки триває слідство, худкерівник ходитиме на роботу.

На зустрічі в Молодому театрі був і Білоус. Акторка Вікторія Ромашко розповідає «Бабелю», що після того як постраждалі розповіли про домагання, худкерівник не визнав провини, маніпулював і переходив на особистості. Того ж дня у коментарі ТСН він публічно заперечив усі звинувачення і заявив, що проти нього ведуть організовану кампанію, щоб захопити контроль над приміщенням театру. А ще у нього достатньо доказів власної невинуватості.

Андрій Білоус на традиційних зборах Молодого театру напередодні відкриття театрального сезону, вересень 2024 року. Молодий театр / «Бабель»

Після зустрічі з департаментом культури 96 працівників театру підписали заяву з проханням не відстороняти Білоуса. Хто саме — невідомо. Юрисконсульт Молодого театру Вікторія Мотрич каже «Бабелю», що поки йде розслідування, колектив не висловлюватиме жодної позиції в медіа. Заяву Білоуса про організовану кампанію проти нього вона також не коментує.

Акторка Вікторія Ромашко припускає, що адміністрація театру зібрала підписи технічних працівників, яких не було на зустрічі з керівником департаменту культури. Наприклад, прибиральниць, інженерів і сантехніків. За словами Ромашко, багато акторів та інших співробітників не підписали жодного зі звернень до КМДА.

У поліції кажуть, що не отримали жодних заяв від постраждалих. Актори запевняють у протилежному. Ромашко каже «Бабелю», що акторки подали три заяви про вчинення Білоусом кримінального порушення, перші дві — ще 30 січня. Але поліція їх досі не зареєструвала. Адвокатка постраждалих подала скаргу на бездіяльність поліції до Шевченківського районного суду. «Бабель» надіслав запит до Головного управління поліції Києва.

Актори не перетинаються з Білоусом у театрі. Акторка Вікторія Ромашко каже, що Білоус не проводитиме репетицій, бо вже поставив усі свої прем’єри в театральному сезоні. За словами акторки, Анжияк пообіцяв, що надалі театр працюватиме так, щоб актори, що виступають проти Білоуса, з ним не перетинались.

Сьомого лютого заступниця голови КМДА Ганна Старостенко доручила департаменту культури створити комісію, яка перевірить інформацію у зверненні постраждалих акторів. «У разі необхідності» Анжияк має «вжити відповідних заходів реагування», відсторонення Білоуса — один з них.

Десятого лютого активісти зберуться на акцію. Її організовують не актори Молодого театру, а небайдужі митці з театральної спільноти. Якщо на зібрання прийде достатньо людей, вони створять живий ланцюг від Молодого театру до КМДА.

Співзасновниця «Театру Драматургів» Катерина Пенькова збирає підписи для відкритого листа до київського міського голови Віталія Кличка, щоб відсторонити Білоуса.

«Нам здається, що залишати його на посаді під час розслідування неприпустимо, — каже Пенькова «Бабелю». — Це може становити загрозу для тих людей, які висловились проти нього».



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