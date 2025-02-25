Bloomberg: У Німеччині обговорюють створення фонду для посилення оборони та допомоги Україні

Німеччина обговорює створення нового фонду для збільшення військових витрат і підтримки України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розпочав переговори із соціал-демократами, щоб якнайшвидше затвердити спеціальні витрати на оборону в розмірі €200 мільярдів.

Цей крок має зміцнити обороноздатність країни в умовах російської агресії, повідомило джерело.

Одна з ідей, що обговорюють у Німеччині, — створити спеціальний фонд для нових військових витрат і допомоги Україні. Серед інших варіантів — розширити існуючий фонд у розмірі €100 мільярдів або адаптувати так зване боргове гальмо таким чином, щоб воно дозволяло додаткові витрати на оборону.

Ці заходи спрямовані на обхід жорстких обмежень на державні запозичення в Німеччині, які гальмують можливість виділення коштів для потреб армії.

Однак будь-яке з цих рішень потребуватиме супербільшості у дві третини голосів у парламенті — в умовах політичної нестабільності, коли маргінальні партії блокують подібні ініціативи, це ускладнює завдання.

Яку позицію щодо України займає майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Під час повномасштабного вторгнення Мерц кілька разів приїжджав в Україну і зустрічався з Володимиром Зеленським. Він підтримує надання і гуманітарної, і військової допомоги, але не готовий говорити про гарантії безпеки або німецьких миротворців. Головна відмінність від чинного уряду — Мерц хоче дозволити поставки в Україну крилатих ракет Taurus.

Мерц наголошує, що Україні потрібно дозволити бити німецькою зброєю по цілях на території Росії, тому що зараз «ми дозволяємо Україні воювати однією рукою, яку звʼязали за спиною». За його словами, в України є перспектива стати членом ЄС, а її шлях в НАТО — «незворотний». Щодо США, то Мерц обіцяє більш жорсткі відносини з новою адміністрацією. Особливо він хоче поскаржитися Трампу на Ілона Маска, який публічно підтримав «Альтернативу для Німеччини».

«Саме тому зараз усі звертають увагу на Німеччину. Як швидко німці зможуть сформувати уряд після такого складного виборчого результату? Для мене це зараз справді має пріоритет», — написав він у день виборів у Німеччині, 23 лютого.