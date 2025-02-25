WSJ: Європа планує компенсувати можливу зупинку військової допомоги США Україні

Без американської військової допомоги Україна здатна вести бойові дії в нинішньому темпі до літа, але після цього можуть виникнути дефіцит боєприпасів і проблеми з відсутністю найсучаснішої зброї.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Якщо США припинять допомагати Україні з обороною, їй доведеться ще більше наростити військове виробництво, як і Європі. Остання готується спробувати компенсувати дефіцит.

Торік Європейський Союз, Велика Британія та Норвегія спільно надали Україні майже $25 мільярдів військової підтримки. Це перевищує обʼєми американської допомоги за 2024 рік. Також протягом минулого року Європа суттєво збільшила виробництво артилерійських снарядів і веде дискусії, щоб збільшити допомогу Україні від ЄС до $30 мільярдів у 2025 році.

Тим часом, за словами президента Володимира Зеленського, з початку повномасштабної війни США передали Україні військової допомоги на майже $70 мільярдів.

Водночас Україна розбудувала власне виробництво боєприпасів і зараз виробляє їх на $30 мільярдів на рік, що у шість разів більше, ніж роком раніше. До того ж у 2024 році Україна виготовила майже 1,5 мільйона безпілотників. На цей рік у планах випустити 3 тисячі ракет і 30 тисяч дронів дальнього радіусу дії.

Загалом Україна зараз створює або фінансує майже 55% своєї військової техніки, США постачають приблизно 20%, а Європа — 25%.

Утім, у короткостроковій перспективі замінити американські передові системи ППО, балістичні ракети класу «земля — земля», навігаційні системи й реактивну артилерію великої дальності не вдасться. Європа просто не виробляє достатньо таких засобів, а в деякі види взагалі не виробляє. Наприклад, тільки США виробляють системи ППО Patriot, які збивають російські балістичні ракети.

Коли ці американські запаси вичерпаються, Україна не зможе завдавати ударів на великі відстані й захищати тилові позиції. Ідеться,серед іншого, про ракетну систему ATACMS.

Президент США Дональд Трамп регулярно критикує передану Україні військову допомогу, а багато республіканців у Конгресі виступали проти останнього пакета допомоги Україні, який схвалили у квітні минулого року.

Перед відходом з посади колишній президент Джо Байден спробував допомогти Україні продовжувати боротьбу якомога довше, тому його адміністрація відправляла зброю із запасів Пентагону і підписувала контракти з оборонною промисловістю США на закупівлю боєприпасів, ППО, транспортних засобів тощо. Ці поставки триватимуть до 2026 року.

Експосадовець Пентагону ій колишній помічник міністра оборони США Валландер зазначив, що адміністрація Байдена хотіла підтримати стратегію майбутньої адміністрації (як вони тоді її розуміли): вести переговори з позиції сили та заявляти Путіну, що українці можуть продовжувати воювати.

Аналітики припускають, що США можуть припинити пряму допомогу, але дозволять Європі закуповувати американську зброю для України. Інакше це стане серйозним викликом не лише для Києва, але й для безпеки всієї Європи.