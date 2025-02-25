Вночі росіяни запустили по Україні 7 ракет і 213 дронів

У ніч проти 25 лютого росіяни атакували Україну 213 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також завдала удару сімома крилатими ракетами Х-101.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 11:00 підтверджено збиття шести крилатих ракет Х-101 і 133 дронів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Ще 79 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина. У Києві уламки збитого дрона впали в лісопарковій зоні в Голосіївському районі, минулося без жертв і руйнувань.

На Житомирщині уламки пошкодили господарчу будівлю і житловий будинок. Постраждала жінка, її госпіталізували. Також в лікарню через гостру реакцію на стрес доставили двох дітей чотирьох і семи років.