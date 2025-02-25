«Була антагоністичною». Держсекретар США про те, чому країна проголосувала проти резолюції ООН, яка засуджувала агресію РФ

Генеральна Асамблея ООН 24 лютого підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи. Серед 18 країн, які виступили проти, були США і РФ. Американський держсекретар пояснив, що його країна не підтримала документ, бо він був «антагоністичним» і суперечив зусиллям зібрати обидві сторони за столом переговорів і припинити війну.
Про це він заявив в інтерв’ю Breitbart.
«Що стосується ширшої резолюції, ми вважаємо, що ООН має повернутися до своєї статутної місії, яка полягає у запобіганні та припиненні війни й конфлікту», — сказав Рубіо, наголошуючи на тому, що організація не має ускладнювати процес припинення конфліктів.
США не вважають сприятливим мати щось в ООН, «що є антагоністичним до будь-якої сторони».
Він заявив, що США запропонували Раді Безпеки свій варіант документа, який, на думку Рубіо, «є дуже чесним формулюванням і переважно говорить, що війна — це жахлива річ». На його думку, добре, що вони це зробили, а РФ не наклала вето.
Президент США Дональд Трамп також прокоментував рішення його країни голосувати проти загальної резолюції.
«Я б не хотів пояснювати це зараз, але це як би само собою зрозуміле», — так на запитання про те, чому США проголосували проти, Трамп відповів журналістам на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Що передувало
Генасамблея ООН 24 лютого підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи. За проєкт резолюції проголосували 93 країни. У цьому документі Росію називають країною-агресоркою, від неї вимагають вивести війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів. США, як і Росія та Білорусь, проголосували проти. У попередні роки американці підтримували спільну резолюцію.
Пропозиція резолюції США значно відрізнялася від варіанту, який підтримали в Європі, і містила російську поправку. Цей документ Генасамблея ООН теж підтримала.
У початковому тексті документа, який пропонували США, Росію не називали агресором, там також не було заклику до Москви вивести армію з окупованих територій.
Утім, Генасамблея внесла до тексту американської резолюції поправки: замінили слова «конфлікт між Російською Федерацією та Україною» словами «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну».
- За даними джерел The Washington Post, після того як США запропонували свій варіант резолюції, Адміністрація Трампа тиснула на Київ, щоб той відкликав проєкт резолюції про агресію РФ. Це «приголомшило» Україну. Володимир Зеленський наказав МЗС держави не відкликати чинну резолюцію.