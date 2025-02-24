Генасамблея ООН підтримала обидві резолюції щодо війни в Україні

Генеральна асамблея ООН 24 лютого підтримала резолюцію, яку ініціювали Україна та країни Європи. За проєкт резолюції проголосували 93 країни.

Проти виступили 18, зокрема, США, Росія та Білорусь. Ще 65 держав-членів ООН утрималися, включно з Китаєм. У цьому документі Росію називають країною-агресоркою, від неї вимагають вивести війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Генасамблея Організації Обʼєднаних Націй також підтримала американську резолюцію щодо війни в України. «За» проголосували 93 країни, проти — 8, утримались — 73. У початковому тексті документа Росію не називали агресором, там також не було заклику до Москви вивести армію з окупованих територій.

Утім, Генасамблея внесла до тексту американської резолюції поправки: замінили слова «конфлікт між Російською Федерацією та Україною» словами «повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну».