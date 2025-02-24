Трамп призначив лояльного до себе автора подкастів заступником директора ФБР

Американський президент Дональд Трамп призначив подкастера й політичного коментатора Дена Бонгіно новим заступником директора Федерального бюро розслідувань.

Про це повідомляє BBC.

У соцмережах лідер США назвав Бонгіно «людиною неймовірної любові й пристрасті до країни». Він працюватиме під керівництвом нещодавно затвердженого директора відомства Кеша Пателя.

Заступник директора ФБР, відповідальний за внутрішні й міжнародні операції, зазвичай це кадровий агент із багаторічним досвідом. Таке призначення не потребує затвердження Сенатом. Перебування Бонгіно на посаді означає, що жоден із двох очільників агентства не має досвіду роботи в ФБР, пише BBC.

Новообраний 50-річний посадовець працював у поліції та тричі балотувався до Конгресу. Він має власне щоденне шоу, ворогує з лібералами та вступає в суперечки з противниками Трампа в соцмережі X. У 2020 році Бонгіно просував неправдиві заяви про президентські вибори у США.

У нещодавньому випуску шоу консервативний автор подкастів хвалив Пателя, намагаючись розвіяти побоювання, що агентство використовуватимуть для боротьби з опонентами Трампа. Критики кажуть, що такі кадрові рішення загрожують політичній незалежності ФБР. Президент Сполучених Штатів заявив, що Бонгіно відмовиться від кар’єри ведучого, щоб служити в ФБР.